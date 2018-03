Juízes pedem medidas para cobrar dívida de R$ 100 bilhões do INSS A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) alerta para a necessidade de medidas para apressar a cobrança judicial das dívidas dos contribuintes com o INSS de R$ 100 bilhões, sendo a maioria por não recolhimento da contribuição por empresas. Documento produzido pela entidade diz ser necessário dotar a fiscalização e as procuradorias de meios materiais para apuração e cobrança judicial de créditos previdenciários. Quer também que o Ministério da Previdência tome a iniciativa de desenvolver, no curto prazo, um processo de interação entre os órgãos públicos para trocar informações e para apressar as ações de execução fiscal que permanecem paradas aguardando manifestações do INSS. O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, tem mostrado que com o déficit crescente da previdência há dificuldade de se manter pagando aposentadorias médias que no setor Judiciário é de R$ 8.027,00 por mês, ante R$ 374,89 no setor privado (INSS). O presidente da Ajufe, Paulo Sérgio Domingues, diz que no caso da previdência da magistratura da União a categoria tem uma conta "superavitária, pois arrecada aos cofres públicos mais que é gasto com os inativos".