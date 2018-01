Julgamento sobre caso Vale no Cade pode ser rápido A presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Elizabeth Farina, disse hoje que a expectativa no Cade é que o julgamento dos processos que envolvem compras de mineradoras feitas pela Companhia Vale do Rio Doce seja rápido. "Quem sabe o momento que o assunto está maduro para ser julgado é o relator", disse Farina. O conselheiro Ricardo Cueva, relator dos sete processos que envolvem as aquisições da Vale, informou que pretende levar o assunto para julgamento no mês de maio. Segundo Elizabeth Farina, os conselheiros têm acompanhado em conjunto as reuniões solicitadas pelos advogados e representantes de todas as siderúrgicas interessadas no assunto. O objetivo, disse ela, é manter todos informados o máximo possível sobre o andamento das discussões para que o caso, quando chegar ao plenário, seja julgado com celeridade, sem a necessidade de muitos pedidos de vista para conhecer melhor os assuntos. Ela ressaltou que os pareceres da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, bem como o parecer jurídico da procuradoria Geral do Cade, são apenas indicativos e orientadores, mas não decisivos sobre um julgamento. "Quem decide é o plenário", destacou.