Juncker diz que Europa não descarta mais recessão nos EUA A Europa não descarta mais uma recessão nos Estados Unidos que afetaria os países da região, mas isso não é razão para pessimismo, disse nesta segunda-feira Jean-Claude Juncker, chairman do Eurogroup. "A situação econômica nos Estados Unidos continua a piorar", disse em entrevista coletiva o responsável pelo fórum entre 15 ministros financeiros de países da zona do euro. "Nos últimos meses, descartamos a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, mas eu acho que hoje não podemos mais descartar isso completamente." Ele ressalvou, porém, que "a situação econômica nos Estados Unidos não é de nenhuma forma comparável à Europa ou à zona do euro." (Reportagem de Jan Strupczewski, Huw Jones e Paul Carrel)