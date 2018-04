Junho registra alta de 2,18% nos condomínios O Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), em junho, registrou alta de 2,18%, frente a 1,54% do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). No acumulado dos últimos doze meses, o aumento foi de 4,07% contra a inflação medida de 9,48% do IGPM. A elevação dos custos do condomínio rompeu a tendência de estabilidade observada nos primeiros meses do ano, segundo a AABIC. A maioria dos grupos de despesas aumentou: as despesas com pessoal em 2,77%; encargos sociais em 9,55%; e consumo de água em 4,58%. O aumento relativo aos encargos sociais deveu-se ao recolhimento da contribuição assistencial patronal e do custo confederativo dos funcionários em condomínios, motivando variação individual de 1,57% do Ipevecon. Foi detectada, ainda, a continuidade da elevação dos valores médios das contas de energia, que atingiu 5,77% neste mês e a queda das despesas administrativas e eventuais de, respectivamente, 9,14% e 6,21%. Segundo o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, o Ipevecon de julho deverá se manter estável ou recuar levemente, pois não há previsão de despesas extras para o período. O reajuste das tarifas de água, que deveria ter ocorrido entre maio e junho, de acordo com o verificado em 2001, será de 8,22%. Como sua aplicação se verificará no decorrer de agosto, os reflexos no Ipevecon serão registrados apenas em setembro.