Junho tem investimento estrangeiro recorde de US$10 bi Os investimentos estrangeiros diretos no Brasil atingiram valor recorde em junho, de 10,318 bilhões de dólares, mais de dez vezes o volume do mesmo mês do ano passado, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Deste total, mais de 5 bilhões de dólares corresponderam à operação de compra de ações de minoritários da Arcelor Brasil pela Arcelor Mittal. Segundo o BC, houve ainda operações relevantes nos setores de intermediação financeira e de serviços prestados a empresas, em um total de cerca de 2 bilhões de dólares. O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, afirmou que o total de investimentos foi um "ponto fora da curva", mas que os recursos aplicados de forma disseminada --cerca de 3 bilhões de dólares-- ainda são "muito elevados". Para julho, a projeção do BC é que os investimentos estrangeiros somem 3,5 bilhões de dólares. "Acho que a gente caminha para a consolidação de um novo patamar", afirmou Lopes. Para ele, o processo de fusões e aquisições que ocorre em todo o mundo está tendo, sobre o Brasil, impacto semelhante sobre o fluxo de investimentos que tiveram as privatizações nos anos 1990. "Mas o processo atual é mais sustentável", afirmou Lopes. Ele destacou que a estabilidade econômica e a queda do risco país também favorecem a entrada de investimentos. No primeiro semestre, os investimentos estrangeiros diretos somaram 20,864 bilhões de dólares, valor também recorde e ante 7,385 bilhões de dólares em igual período de 2006. O volume já deixou desatualizada a previsão do BC para o ano --de 25 bilhões de dólares--, mas o dado ainda não foi revisado. O mercado elevou a projeção para os investimentos estrangeiros diretos no ano, de 21,5 bilhões para 23,0 bilhões de dólares, segundo pesquisa do BC também divulgada nesta manhã. TRANSAÇÕES CORRENTES As transações correntes do país registraram superávit de 696 milhões de dólares em junho, ante resultado positivo de 632 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima do projetado pelo BC, de estabilidade nas contas. Segundo Lopes, isso se deveu "fundamentalmente" ao resultado das receitas com juros, que estão sendo infladas pelas reservas internacionais elevadas. Em junho, essas receitas (brutas) somaram 900 milhões de dólares, frente a 381 milhões de dólares no mesmo mês de 2006. As remessas líquidas de lucros e dividendos foram de 1,746 bilhão de dólares no mês passado, em linha com igual período do ano passado. Lopes destacou, contudo, que, com o crescimento do estoque de investimentos, é "natural" que essas remessas continuem em alta. O BC aposta que as transações correntes fecharão o mês com superávit de cerca de 100 milhões de dólares.