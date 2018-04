Junho tem recorde em pedidos de portabilidade numérica O total de pedidos de mudança de operadora de telefonia com a manutenção do número, a chamada portabilidade numérica, foi de 387.073 no mês de junho, o maior num único mês desde que a portabilidade passou a vigorar, em setembro do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom). Até então, o maior volume havia sido o de março, primeiro mês em que a portabilidade valeu para todas as regiões do País, com 380 mil solicitações. No total, a entidade já registrou 2,093 milhões de pedidos, dos quais 1,551 milhão foram efetivados.