Junta Comercial recadastrará empresas em SP A Junta Comercial do Estado de São Paulo vai participar do esforço do governo federal para combater a lavagem de dinheiro ilegal. Com a necessidade de recadastramento de todas as empresas do Estado por conta da entrada em vigor do novo Código Civil, a Junta fornecerá dados à Receita Federal, às Polícias Federal e Civil e aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, informaram hoje o presidente reempossado do órgão, Armando Luiz Rovai, e o secretário estadual de Justiça, Alexandre de Moraes. "Os convênios determinam que essas instituições terão total acesso aos dados da Junta Comercial para fazer o cruzamento e descobrir as irregularidades", afirmou Moraes. "Nosso objetivo é o combate à corrupção, a desburocratização da abertura de empresas que geram emprego e renda, e a descentralização do sistema", afirmou Rovai, reconduzido para um mandato de quatro anos. O Estado tem cerca de 3,5 milhões de empresas registradas. Por ano, cerca de 120 a 130 mil empresas são abertas em São Paulo, sendo que nos quatro primeiros meses de 2003 foram criadas 37.867 empresas. No ano passado, foram abertas 123.990 empresas. Também no ano passado foram fechadas 45 mil empresas (entram no cálculo apenas as que fecharam regularmente) e, nos quatro primeiros meses deste ano, 11.576 empresas.