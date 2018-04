Juro acentua queda após Meirelles

Os juros iniciaram em alta, ontem, com o aumento nas vendas no varejo de 0,8% em maio ante abril e de 4% em relação a maio/08, acima da mediana das projeções de analistas. Depois, as taxas caíram com avaliações de que há espaço para manutenção da queda da Selic. À tarde, os juros atingiram as mínimas, refletindo declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, de que a curva embute prêmios de risco em relação às projeções de inflação do BC que talvez não sejam adequados à situação do País. A percepção de que a curva longa tem prêmios excessivos para a inflação futura é compartilhada por agentes do mercado. Analistas argumentam que os sinais de descontrole fiscal são os principais suportes para esta situação. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico alertou que o avanço do gasto público no Brasil tem que ser enfrentado logo. A uma semana da reunião do Copom, as apostas para a Selic pendem para corte de 0,50 ponto porcentual, para 8,75%. O juro de janeiro de 2012 caiu a 10,95%. A Bovespa cedeu 0,64%, aos 48.872,58 pontos, menor nível desde 13/5. O dólar recuou 0,56%, a R$ 1,969 no balcão. FRASE Felipe Illanes Economista do Merrill Lynch ao AE Broadcast ao Vivo ''Vendas no varejo mostram recuperação da economia.Após corte de 0,50 pp na semana que vem, Selic ficará estável até fim de 2010''