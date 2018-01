Juro acompanha alta do dólar No cenário mais tenso do mercado financeiro, os últimos negócios com dólar ficaram na faixa de R$ 1,837 na ponta de venda, com alta de 0,66%. Na apuração oficial do Banco Central, o dólar comercial fechou a R$ 1,8266 na venda, com alta de 0,57% sobre ontem. Como se vê pelos números, como o dólar do BC é uma média, a moeda norte-americana ficou pressionada no fechamento. Foi um dia nervoso, com o dólar assumindo valores já considerados salgados para a moeda norte-americana. Há compradores que precisam de fato fazer remessa para o exterior. Mas também está aumentando a presença dos que compram para fazer hedge. Ou seja: os que compram para se proteger de uma eventual alta mais forte da moeda, problema grave principalmente para quem tem muitas dívidas atreladas ao dólar ou muitas despesas com importações. Boas notícias não impedem alta dos juros O juro foi na cola do dólar. A taxa das operações de swap prefixado de um ano - que são operações de troca de posição de juro prefixado por juro pós-fixado - fechou o dia a em 21,43% ao ano para negócios de 367 dias corridos. Para comparar com a taxa do dia anterior, é preciso converter esta taxa para um padrão, por exemplo, de 252 dias úteis. Neste padrão, o juro hoje fechou o dia em 22,08% ao ano, acima da taxa em mesma base de 21,79% ao ano, dos últimos negócios realizados ontem. Também o juro futuro, para o mês mais negociado (outubro), sinalizou alta, confirmando a expectativa de taxa mais cara. Os investidores até tinham motivo para comemorar hoje na renda fixa. O governo deu dois sinais claros que está sensível à preocupação dos analistas sobre o risco de investir nos papéis de renda fixa. Primeiro, o Banco Central anunciou que no próximo leilão de terça-feira não vai vender títulos prefixados, apenas os pós-fixados. Depois, o governo anunciou a emissão de títulos cambiais, que ainda não serão colocados no mercado, pelo prazo de dois anos, a metade do prazo dos últimos lançamentos de papéis cambiais. As duas medidas atendem ao desejo do mercado de menor exposição ao risco nos papéis de renda fixa. Os títulos pós-fixados são os recomendados num momento de maior oscilação das taxas. Uma alta dos juros prejudica o valor dos papéis de quem tem prefixados. Também a redução do prazo de resgate dos títulos ajuda a reduzir os riscos, porque o investidor pode trabalhar com um horizonte de mais fácil visualização. Bolsa registra perdas Por último, a Bolsa de Valores de São Paulo acabou fechando com perda de 0,27%, depois de registrar uma mínima de 1,02% no dia. A Bolsa paulista acabou sendo prejudicada pelo clima da Argentina, especialmente depois que o banco J.P. Morgan recomendou diminuir a participação dos títulos da dívida do País na carteira dos investidores. O desempenho das Bolsas norte-americanas foi positivo, mas não ajudou a Bovespa. A Bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 0,6% (índice Dow Jones). A bolsa eletrônica Nasdaq fechou com alta de 0,84%. Os últimos indicadores da economia norte-americana estão trazendo maior tranquilidade aos investidores, no sentido de mostrar uma economia não tão acelerada. Se o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (FED), se convencer que a economia não está passando por um momento de maior pressão inflacionária, os juros podem subir menos que a expectativa de 0,5 ponto percentual. Está perto agora a nova definição de patamar de juros, logo na terça-feira. Passado o evento, é certo que o mercado vai começar a discutir o que o FED deve fazer até o final do ano com os juros.