Juro ao consumidor em outubro é o menor desde 95 A taxa média de juros de operações de crédito para o consumidor diminuiu 0,07 ponto porcentual (-0,93%) em outubro, para 7,43% ao mês (136,32% ao ano), atingindo o menor número desde agosto de 1995. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Em outubro de 2005, a taxa média para as pessoas físicas era de 7,58% ao mês (140,31% ao ano). O levantamento mostrou que, entre as operações de crédito para o consumidor, a maioria das linhas tiveram suas taxas de juros reduzidas: cheque especial (para 7,92% ao mês e 149,59% ao ano), com declínio de 0,05 ponto porcentual (-0,63%) sobre setembro; CDC-Bancos (para 3,20% ao mês e 45,93% ao ano), com -0,09 ponto (-2,74%); empréstimo pessoal de bancos (5,46% ao mês e 89,26% ao ano), com baixa de 0,07 ponto porcentual (-1,27%); empréstimo pessoal de financeiras (11,50% ao mês e 269,23% ao ano), com -0,10 ponto (-0,86%); e juros do comércio (6,16% ao mês e 104,89% ao ano), com recuo de 0,07 ponto porcentual (-1,12%). A linha de cartão de crédito foi a única em que não houve modificação: continuou em 10,35% ao mês e 226,04% ao ano. Em relação à taxa média de juros de operações de crédito para empresas, o estudo da Anefac constatou pequena redução de 0,02 ponto porcentual (-0,47%), para 4,26% ao mês (64,97% ao ano) em outubro. Conforme destacou a entidade, o resultado representou o menor nível desde março de 2002, quando a taxa atingiu 4,25% ao mês (64,78% ao ano). Em outubro do ano passado, esta taxa era de 4,40% ao mês (67,65% ao ano). De acordo com o coordenador do levantamento, o economista Miguel José Ribeiro de Oliveira, as quedas nas taxas foram reflexo natural das reduções que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central vem promovendo desde setembro de 2005 na taxa básica de juros, a Selic. No mês passado, o comitê decidiu cortá-la em 0,5 ponto porcentual, para 13,75% ao ano. O economista, ressaltou, entretanto, que enquanto a Selic já foi reduzida em 6 pontos porcentuais desde setembro de 2005, a taxa média de juros para pessoa física foi reduzida em 4,8 pontos no mesmo período. Quanto às pessoas jurídicas, a taxa média de juros apresentou no mesmo período uma redução de 3,26 pontos.