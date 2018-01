Juro ao consumidor ficou praticamente estável em 2006 Apesar da queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, durante todo o ano de 2006 - de 17,25% para 13,25% - o juro ao consumidor ficou praticamente estável neste ano, na comparação com 2005. De acordo com pesquisa do Procon, houve pequena queda de 0,03 ponto percentual na taxa média para empréstimo pessoal e de 0,05 ponto percentual no cheque especial. De acordo com a pesquisa, a taxa média aplicada para empréstimo pessoal foi de 5,36% ao mês e de 8,20% em cheque especial. Em 2005, a taxa média para empréstimo pessoal havia fechado em 5,39% ao mês. Segundo o Procon-SP, em 2006, os bancos que apresentaram a maior taxa média anual de empréstimo foram o Itaú e Real, com aplicação de taxa de 5,95% ao mês. Por sua vez, as menores taxas foram verificada na Nossa Caixa, que apresentou taxa média de 4,25% ao mês. A diferença entre a maior e menor taxa média foi de 1,7 ponto percentual. No caso do cheque especial, em 2005, a média da taxa de juros aplicada pelas instituições financeiras, segundo o Procon, foi de 8,25% ao mês. De acordo com a pesquisa da entidade, o banco que registrou a maior taxa média anual foi novamente o Itaú, com 8,5% ao mês, e o que aplicou a menor taxa foi a Caixa Econômica Federal, com 7,33% ao mês. A diferença entre os dois bancos ficou em 1,17 ponto percentual. Tendência de queda O Procon ressalta ainda que o movimento das taxas médias durante o ano foi constantemente de queda, tanto no cheque especial como no empréstimo pessoal, ao contrário do que ocorreu em 2005. O início do ano apresentou as maiores taxas, em comparação com o ano passado, tendendo para queda já em abril, acompanhando o corte da taxa Selic, que de março para abril caiu de 17,25% para 16,50%. No empréstimo pessoal houve interrupção de queda nos meses de julho e dezembro, e no cheque especial o decréscimo foi paralisado em junho, quando registrou alta em comparação com maio. Inadimplência De acordo com a entidade, o nível de inadimplência, especialmente no varejo, foi a principal razão para os bancos não diminuírem ainda mais suas taxas. A ampla oferta de financiamento, expansão de crédito, e o crescimento "modesto" dos salários mínimos, segundo o Procon, foram fatores que facilitaram o endividamento dos consumidores. A entidade lembra ainda que apesar do taxa Selic ter atingido o menor índice "da história brasileira", o País ainda lidera o ranking dos juros reais (taxa Selic, com inflação descontada). Em nota emitida à imprensa, declarou: "É evidente que a influência dos movimentos da taxa básica da economia na definição das taxas finais cobradas pelas instituições financeiras. No entanto, observa-se que o juro bancário recua menos que a Selic". O Procon-SP destacou ainda que o custo do dinheiro deixou de ser o fator de maior peso na composição das taxas para os bancos e financeiras, cedendo lugar para fatores como custo dos depósitos compulsórios, custos operacionais, carga tributária e a inadimplência. Entretanto, segundo a entidade, o lucro nos bancos, que também é um fator na composição da taxa de juros, foi "excelente", o que contribuiu para a continuidade de um alto "spread" bancário - diferença entre o que pagam para captar recursos no mercado e o que cobram do consumidor. O levantamento anual foi realizado com dez instituições financeiras: HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Banco Real e Unibanco.