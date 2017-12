Juro ao consumidor subiu em novembro, indica pesquisa O esforço do governo de reduzir a taxa básica de juros em 1,5 ponto porcentual no mês passado não teve reflexos no bolso do consumidor. Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) realizada em novembro mostra que os juros médios cobrados do consumidor pela primeira vez desde maio deste ano voltaram a subir. Em outubro, a taxa média ao consumidor nas seis linhas pesquisadas era 8,02% e subiu para 8,04% no mês passado. ?Não há explicação lógica para que a taxa de financiamento tenha aumentado já que as perspectivas são favoráveis para o ano que vem e o custo de captação tende a ser cada vez menor?, diz o presidente da Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira. Das seis linhas de crédito ao consumidor pesquisadas, três recuaram sobre o mês anterior e as outras três subiram. Os juros do comércio recuaram de 6,19% em outubro para 6,17% ao mês em novembro. Apesar do pequeno recuo, esta é a menor taxa cobrada pelas lojas desde janeiro de 1995, quando a pesquisa começou a ser feita. O quadro é semelhante no caso do cheque especial: de outubro para novembro a taxa caiu de 8,83% para 8,75% e é a menor desde janeiro de 1995. No caso do empréstimo pessoal concedido pelos bancos, que custava 6,17% ao mês em outubro, caiu para 6,08% em novembro, o menor custo desde fevereiro. No entanto, para as outras três modalidades de empréstimos ao consumidor ? cartão de crédito, crédito direto ao consumidor dos bancos e empréstimo pessoal de financeiras, os encargos subiram. Nesta última modalidade, foi a que teve alta mais expressiva de 12,93% em para 13,20% em novembro. Na avaliação de Oliveira, houve uma movimento das financeiras para lucrar aproveitando o crescimento da demanda de Natal. Para as empresas, porém, a pesquisa revela que houve, de outubro para novembro, queda generalizada dos juros em todas as linhas de financiamento.