Juro bancário cai para 42,2% ao ano em julho A taxa de juros dos empréstimos bancários teve queda de um ponto porcentual em julho, ante junho deste ano, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira pelo Departamento Econômico do Banco Central (BC). Com a queda, a taxa média passou de 43,2% para 42,2% ao ano. Nas operações com pessoas físicas, a taxa recuou 1,5 ponto porcentual em julho, ante junho, e variou de 55,8% para 54,3% ao ano, na média. Já nos empréstimos para pessoas jurídicas, a média da taxa caiu 0,5 ponto porcentual, passando de 28,8% para 28,3%. No acumulado do ano, a taxa de juros desses empréstimos apresenta um recuo de 5 pontos porcentuais. De acordo com a nota do BC, a queda do spread bancário (diferença entre a taxa de captação do banco e aquela que ele cobra do cliente) não ocorreu na mesma proporção do recuo das taxas de juros. No mês de julho, ante junho, o spread teve queda de 0,5 ponto porcentual e passou de 28 ponto porcentual para 27,5 ponto porcentual. Nas operações com pessoas físicas, o spread teve queda de 0,9 ponto porcentual, em julho ante junho, e variou de 40,6 ponto porcentual para 39,7 ponto percentual. Nos empréstimos para pessoas jurídicas, a queda do spread foi de 0,2 ponto porcentual, oscilando de 13,6 ponto porcentual para 13,4 ponto porcentual. No acumulado do ano, o spread bancário caiu 1,3 ponto porcentual. Inadimplência A taxa de inadimplência dos empréstimos bancários subiu, em julho em relação a junho, de 4,6% para 4,8%. Em maio, a inadimplência estava mais elevada, em 4,9%. Nos empréstimos para pessoas físicas, a inadimplência aumentou de 7,2%, em junho, para 7,5%, em julho. Nas operações com pessoas jurídicas, o crescimento foi de 2,3%, em junho, para 2,4% em julho. Com isso, essa taxa voltou ao patamar de maio deste ano. O BC também informou que o prazo médio dos empréstimos bancários aumentou de 272 dias para 275 dias. Nos empréstimos para pessoas físicas, o crescimento foi de 332 dias para 337 dias. Nos empréstimos para pessoas jurídicas, o prazo médio subiu de 219 dias para 220 dias. Crédito Os empréstimos bancários tiveram expansão de 1,5% em julho, ante junho, de acordo com informação divulgada nesta quarta pelo Departamento Econômico do Banco Central (BC). Com a variação, o saldo dos empréstimos aumentou de R$ 658,821 bilhões para R$ 668,733 bilhões. Na comparação com o Produto Interno Bruto (PIB), o crédito bancário aumentou em julho, ante junho, de 32,4% para 32,6%. No ano, o crédito bancário tem crescimento acumulado de 10,2%. Em 12 meses até julho, a expansão do crédito é de 21,8%. Base monetária A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) teve expansão de 1,9% em julho, ante junho, no conceito de média. Com a variação, o saldo da base monetária subiu em julho, ante junho, de R$ 93,790 bilhões para R$ 95,528 bilhões. O valor ainda se encontra dentro do intervalo de variação de R$ 81,6 bilhões a R$ 110,4 bilhões fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este terceiro trimestre do ano. Em 12 meses até julho, a base monetária, pelo conceito de média, acumula uma expansão de 15,8%. No conceito de ponta (final do período), a base monetária ficou estável em julho, ante junho. O saldo da base monetária em final de período variou em julho, ante junho, de R$ 94,635 bilhões para R$ 94,592 bilhões. Em 12 meses até julho, a base monetária no conceito de ponta tem uma expansão acumulada de 17,8%.