Juro bancário é alto, mas tende a diminuir, diz economista O "spread" bancário (diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos na concessão de empréstimos e a paga pelas instituições na captação de recursos) é alto no Brasil, mas tende a diminuir. A afirmação é de Roberto Troster, economista-chefe da Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos) em palestra sobre "Spread bancário", hoje, na entidade. Ele lembra que o "spread" era de 100% em 1995 e reduziu-se para 25% em 2002, em empréstimos para empresas. No crédito para pessoas físicas, o "spread" diminuiu de 160% em 1995 para 50% em 2002. Os "spreads" médios no sistema financeiro declinaram de 130%, em 1995, para 40%, em 2002. Segundo o economista, a diferença entre a captação e empréstimo no Brasil é alta devido à questão tributária, custos operacionais, inadimplência dos tomadores de empréstimos e lucros das instituições financeiras. Segundo ele, a Febraban defende a modernização da Lei de Falência, o cumprimento das obrigações contratuais, a necessidade de pagamento do principal em ações judiciais e a proposta de rito sumário para a cobrança judicial. Ele entende que os juros altos desestimulam o crescimento econômico, emprego e consumo e aumentam os riscos de inadimplência, o que faz com que os bancos deixem alto o "spread", devido às incertezas. A queda nos juros básicos depende do equilíbrio externo, das finanças públicas, da estabilidade interna, das expectativas sobre o futuro, diz Troster. Além disso, os juros no Brasil têm variação expressiva. O economista observa que os juros altos e o horizonte curto de previsão também fazem com que os "spreads" sejam altos no Brasil. Segundo ele, "o círculo virtuoso viria da diminuição dos entraves legais e tributários, menor inadimplência e mais crescimento?. Entre os ?entraves legais?, ele cita a dificuldade de cumprir contratos, com a morosidade e politização das decisões do Judiciário. Troster espera que seja dada autonomia ao Banco Central. E diz que a independência do Banco Central já existe de fato, como constatou-se em 14 de outubro de 2002, quando o Comitê de Política Monetária elevou os juros, mesmo sabendo que poderia prejudicar o candidato governista nas eleições.