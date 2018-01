Juro bancário médio sobe para 49,4% ao ano em maio A taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres aumentou 1 ponto porcentual em maio, alcançando 49,4% ao ano, em função do incremento nos empréstimos para pessoas físicas. Nas operações com pessoas físicas, os juros médios registraram acréscimo de 1,2 pp no mês, atingindo 65,7% aa. Na elevação das taxas, o BC destaca o aumento de 2,2 pp no custo de crédito pessoal, que passou de 75% aa em abril para 77,2% em maio. De acordo de com o BC esta relação está vinculada ao aumento das vendas relativas ao Dia das Mães. No segmento de pessoas jurídicas, a taxa média atingiu 33,7% aa com incremento de 0,4pp no mês. Nas operações com taxas prefixadas subiram os juros para os empréstimos para capital de giro (0,8pp) e aquisição de bens (0,7pp). Nas operações pós-fixadas. os juros se mantiveram estáveis em maio. Em linha com a evolução das taxas ativas, o spread bancário mostrou também acréscimo de 1 pp, situando em 30pp em maio.