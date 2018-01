Juro bancário tem recuo muito pequeno em fevereiro A Selic - taxa básica de juros da economia - continua caindo, mas os juros ao consumidor permanecem praticamente inalterados. Pesquisa do Procon realizada em fevereiro mostra que a taxa média das dez instituições pesquisadas foi de 5,41% ao mês, uma queda de 0,01 ponto porcentual ante janeiro (5,42% ao mês). A taxa média do cheque especial apresentou queda, mas também muito pequena, ficando em 8,28% ao mês, um decréscimo de 0,03 ponto porcentual em relação a janeiro (8,31% ao mês). O banco que registrou a maior taxa de empréstimo pessoal em fevereiro foi o Itaú, com 5,95% ao mês, e a menor taxa de juros foi a da Nossa Caixa, de 4,25% ao mês. No cheque especial, as duas instituições que apresentaram as maiores taxas foram o Itaú e o Santander, com 8,50% ao mês. A menor taxa foi a da Caixa Econômica Federal, de 7,95% ao mês. O HSBC e o Banco do Brasil foram os dois responsáveis pela queda da taxa média de juros. O HSBC alterou a taxa de 4,97% para 4,91% ao mês (decréscimo de 0,06 ponto porcentual). Já o Banco do Brasil diminuiu sua taxa de 4,85% para 4,80% ao mês (decréscimo de 0,05 ponto porcentual. O HSBC diminuiu também sua taxa do cheque especial, de 8,47% para 8,37% ao mês (queda de 0,10 ponto porcentual). O mesmo ocorreu com o Banco do Brasil, que alterou sua taxa de 8,03% para 7,99% ao mês (decréscimo de 0,04 ponto porcentual). O Banespa também diminui sua taxa, que foi de 8,50% para 8,40% ao mês (diminuição de 0,10 ponto porcentual). De acordo com os técnicos do Procon, a decisão do Copom de diminuir a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual (de 18,00% para 17,25% ao ano) não afetou a maioria das taxas das instituições, tanto no empréstimo pessoal quanto no cheque especial. A fundação analisou que o orçamento do consumidor continua sofrendo reflexos dos gastos do final do ano e dos compromissos e impostos que vêm se apresentando desde o início do ano. Com as taxas de juros muito elevadas, "é aconselhável que o consumidor evite qualquer modalidade de crédito e procure outras formas de saldar suas contas", recomendou a fundação. As instituições pesquisadas pela Fundação Procon-SP em dezembro de 2005 foram o HSBC, Banespa, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Real e Unibanco.