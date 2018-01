Juro básico fica em 18,5% ao ano O Comitê de Política Monetária acaba de confirmar a manutenção do juro básico Selic em 18,5% ao ano, sem viés. O viés determina se a taxa pode ser alterada para cima ou para baixo antes da próxima reunião do Copom. A decisão do Copom já era amplamente esperada pelos analistas, diante da instabilidade do mercado financeiro nas últimas semanas. Já em abril, na reunião anterior do Copom, o governo decidiu manter os juros neste patamar, apesar do recuo da inflação. Teoricamente, a taxa básica Selic deveria ser determinada apenas pelos parâmetros de inflação. Acontece que a instabilidade do mercado internacional - especialmente a queda das bolsas norte-americanas e a alta dos juros nos Estados Unidos - afetam o dólar no Brasil. Como o País é muito dependente de capital externo, uma saída de dólares mais forte aumenta o preço da moeda norte-americana de forma preocupante, porque pode pressionar também uma alta da inflação. Desta forma, a instabilidade pode se transformar lá na frente em inflação, o que obrigaria o governo a rever a taxa de juro para cima. Com a decisão de manter os juros, o Copom está sendo conservador. Ou seja: as condições atuais da economia brasileira até permitem que o juro caia, mas haveria o risco de nos próximos meses ser necessário subir a taxa novamente. Isso poderia prejudicar a confiança na política econômica brasileira, por indicar falta de consistência. O governo então está escolhendo um caminho que tem menos risco de retrocesso, e paga um preço por isso. A manutenção de juros mais altos é um freio para o crescimento da economia brasileira, porque reprime o consumo e também os investimentos. E também implica custos mais altos para a rolagem da dívida pública. Ou seja: mais dinheiro é gasto com pagamento de juros, um dinheiro que não é produtivo.