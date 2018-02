Juro cai a partir de hoje nas agências do Bradesco A partir desta quinta-feira os clientes do Bradesco encontram taxas de juros mais baixas nas operações de crédito de diversas linhas, como cheque especial, empréstimo pessoal e CDC Veículos. A redução é decorrência de acompanhamento da decisão do Copom de cortar a Selic em meio ponto porcentual, para 14,25% ao ano. As novas taxas para pessoas físicas de algumas linhas que sofreram redução são as seguintes: os juros do cheque especial caíram de 8,09% para 8,05%, na máxima, e de 4,50% para 4,48%, na mínima. O crédito pessoal teve redução do juro de 5,63% para 5,59%, na máxima, e de 3,08% para 2,70%, na mínima. O CDC Veículos teve corte de 4,01% para 3,51%, na máxima, e para 1,73%, na mínima. Para empresas, o capital de giro caiu de 5,96% para 5,92%, na máxima, e de 2,99% para 2,95%, na mínima. A linha de desconto caiu de 4,21% para 4,17%, na máxima, e de 1,96% para 1,92%, na mínima.