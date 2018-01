Juro cede um pouco nesta terça-feira O mercado financeiro teve um dia dentro da normalidade das últimas semanas. Os juros oscilaram num corredor bastante estreito. A decisão do governo de não vender títulos prefixados ao preço exigido pelo mercado surpreendeu. Depois disso, os juros até cederam um pouco, mas nada muito expressivo. A Bolsa de Valores de São Paulo repetiu o movimento da manhã, caindo junto com a bolsa eletrônica Nasdaq. A Bolsa brasileira tem acompanhado de perto a Nasdaq. E o mercado de câmbio passou o dia com poucas oscilações. Um dia, portanto, com poucas novidades. Do ponto de vista da economia brasileira real, mais um índice de inflação, o IGP-DI, confirma a tendência de recuo dos preços. E o índice de produção industrial do IBGE deu novos sinais de que a economia brasileira está se recuperando (veja links abaixo). Por outro lado, os indicadores nos Estados Unidos continuam dando sinais de aquecimento da economia. Membros do Banco Central do País (FED) admitem que existem pressões inflacionárias, por conta deste aquecimento, e que manter a inflação baixa é uma de suas preocupações principais. Mais motivos para imaginar que os juros norte-americanos sobem 0,5 ponto percentual na próxima reunião do FED, em 16 de maio, para 6,5% ao ano. Bovespa cai 2,07% A Bolsa de Valores de São Paulo fechou com queda de 2,07%, e com baixo volume de negócios, da ordem de R$ 578 milhões. O mercado acionário no Brasil foi novamente prejudicado pela queda da Nasdaq, de 2,29%. Também a bolsa de Nova Iorque recuou hoje 0,63%. Os investidores estão evitando grandes movimentações enquanto não há uma tendência mais definida do mercado. De nada adiantou os apelos do presidente Fernando Henrique Cardoso de que os investidores não olhassem os mercados internacionais, mas a economia real do Brasil. Os investidores estão preocupados com perdas bastante concretas que podem ter, diante do esperado aumento dos juros nos Estados Unidos, e da eventual alteração das carteiras dos investidores internacionais. Como o Brasil tem um mercado financeiro muito sensível às mudanças mais bruscas dos investidores internacionais, é consenso que não adianta a economia ter bons sinais. Uma onda forte de movimento dos investidores globais mexe mesmo com os mercados no Brasil. Mesmo tendo a consciência de que no longo prazo as coisas se reequilibram, ninguém quer ficar no prejuízo no curto e médios prazos. Quem puder vai ganhar na crise e depois ganhar na recuperação do mercado. Esta é a lógica do investidor. Juros oscilam em faixa estreita Os juros hoje tiveram o impacto de o governo ter se negado a vender títulos públicos pagando os juros pedidos pelo mercado. Segundo apurou Lucinda Pinto, o mercado acreditava, antes do leilão, que o consenso de juros para os papéis prefixados de 210 dias estaria em torno dos 20,70% e 20,75% ao ano. E nos papéis mais longos, de 357 dias, entre 21,65% e 21,79% ao ano. Na semana passada, os papéis próximos de um ano foram vendidos pagando juros de 20,29% ao ano na média. Portanto, o mercado hoje exigia juros mais altos para comprar os papéis prefixados. O governo mostrou claramente que não vai aceitar pagar juros tão elevados. Mas o mercado também não quer aceitar tomar risco acima de determinados limites. E papéis prefixados em momentos de oscilação mais forte ou pagam juros suficientemente altos para compensar o risco, ou não são interessantes. Os próximos dias vão mostrar mais claramente como o mercado recebeu a postura do governo, de não aceitar as propostas de venda de seus títulos prefixados. Os juros nos títulos swap prefixados de um ano oscilaram hoje de 21,41% a 21,65% ao ano, para uma base de 252 dias úteis. Ontem, na mesma base de comparação, os juros estavam em 21,57% ao ano no fechamento. Portanto, as oscilações não foram muito expressivas, embora as taxas tenham fechado com tendência de baixa. Dólar sobe 0,22% O dólar também teve um dia calmo. No fechamento do dia, considerando os últimos negócios, o dólar comercial fechou a R$ 1,812, com alta de 0,22%. Os dados oficiais médios, do Banco Central, ainda não saíram. Desde o final de abril a moeda norte-americana tem ficado acima do patamar de R$ 1,80. Neste preço, os exportadores têm se sentido atraídos para vender seus dólares.