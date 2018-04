Juro curto cai mais antes do Copom

Os juros de curto prazo caíram mais e com forte giro no vencimento de agosto/09, ontem. Embora o consenso do mercado fosse de um recuo de 0,50 ponto porcentual na taxa Selic, para 8,75%, o que foi confirmado no início da noite pelo Comitê de Política Monetária, houve uma corrida de última hora para apostas em eventual surpresa do Copom. As taxas longas, contudo, passaram a subir à tarde refletindo expectativas de que este corte possa ser o último do atual ciclo de flexibilização. O juro de agosto de 2009 cedeu a 8,64%, enquanto o de aneiro de 2011 subiu a 9,75%. A grande expectativa agora é pela ata do Copom que será divulgada na 5ª feira da semana que vem. Nas Bolsas, o dia foi marcado pela volatilidade, mas a queda prevaleceu no final em meio à realização parcial de lucros. O balanço do Morgan Stanley veio pior do que o esperado e o houve preocupações com a qualidade dos empréstimos do Wells Fargo, apesar do lucro recorde no 2º trimestre.Em Nova York, o índice Dow Jones recuou 0,39%, após subir 9,44% em sete sessões. A Bovespa caiu 0,30%, a 53.072,57 pontos, depois de ganhar 8,92% em cinco dias. O dólar caiu 0,16%, a R$ 1,904 no balcão.