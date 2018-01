Juro de cheque especial fica estável em maio As taxas de juros do empréstimo pessoal e do cheque especial mantiveram-se praticamente estáveis em maio na comparação com abril, informou hoje o Procon de São Paulo. A pesquisa, realizada nos dias 4 e 5 de maio, registrou uma taxa média de 5,30% no empréstimo pessoal, com ligeira queda de 0,01 ponto em relação a abril. A taxa do cheque especial ficou em 8% ao mês, com retração de 0,02 ponto. A maior variação para empréstimo pessoal ocorreu no Banco do Brasil, que reduziu a taxa em 0,24 ponto porcentual, de 5,23% para 4,99% ao mês. Para a modalidade cheque especial, o destaque de queda foi a Nossa Caixa que diminuiu a taxa em 0,05 ponto porcentual ou 0,63%, de 7,95% em abril para 7,90% ao mês em maio.