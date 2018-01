Juro de consignado para aposentados cai para 2,72% O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) baixou de 2,78% para 2,72% ao mês os juros cobrados pelos bancos dos empréstimos com desconto em folha aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo o secretário da Previdência Social, Helmut Schwarzer, essa redução reflete as duas quedas da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13% ao ano), definidas pelo Banco Central em novembro de 2006 e janeiro deste ano, que totalizaram 0,75 ponto porcentual. A última vez que o CNPS tinha determinado uma redução da taxa foi em outubro do ano passado. O limite de juros nesse tipo de operação começou em junho de 2006, com críticas por parte dos bancos, que alegavam que isso poderia desestimular instituições financeiras a oferecerem esse tipo de empréstimo. "Não me consta, no entanto, que tenha sido um mau negócio para algum banco se manter nesse mercado de crédito consignado", afirmou o secretário.