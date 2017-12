Juro deve subir para 18,75% em fevereiro, diz pesquisa do BC Pesquisa semanal do Banco Central aponta que a expectativa para a Selic, a taxa básica de juros da economia, em fevereiro subiu de 18,50% para 18,75% ao ano. Com a mudança, os números projetados passaram a incorporar uma possibilidade de elevação dos juros em mais 0,50 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima semana. As previsões de juros para o fim do ano seguiram a mesma tendência e avançaram de 16,50% para 16,75%. Para o fim de 2006, as estimativas de juros foram aumentadas de 14,50% para 15% ao ano. Inflação Já as projeções de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano subiram de 5,74% para 5,75% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). Esta foi a segunda elevação consecutiva das estimativas de inflação para 2005 ocorridas após a decisão do Copom de elevar a Selic de 17,75% para 18,25% no mês passado. Apesar de pequena, a alta deixou as previsões um pouco mais distantes da meta de 5,1%. Para 2006, as previsões de IPCA continuaram estáveis em 5%, porcentual superior ao centro da meta de 4,5% já fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o próximo ano.