Juro do Cartão BNDES cairá para 0,97% ao mês

Ele destacou que a redução faz parte das medidas de incentivo do banco à inovação tecnológica nas empresas de pequeno porte. Apesar da redução ter sido pequena, de apenas 0,3 ponto porcentual, o BNDES destaca o valor simbólico da taxa de juros do cartão ter rompido a barreira dos 1% ao mês. O Cartão BNDES foi criado em 2003 e tem limite de crédito de R$ 500 mil. A expectativa do BNDES é de que o cartão movimente R$ 2 bilhões este ano.