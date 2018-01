Juro do cartão gera polêmica Um tipo de sentença dada nos tribunais de primeira e segunda instâncias do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está preocupando as administradoras de cartões. Trata-se da limitação da cobrança de juros de 12% ao ano na fatura de compra dos clientes. Exemplo disso foi um recurso especial que chegou ao STJ, movido pelo Banco do Brasil contra um cliente para discutir a questão dos juros. O banco já apresentou pedido de desistência do recurso. O ministro relator do processo Carlos Alberto Menezes considerou que as administradoras de cartão não são instituições financeiras e, por isso, não podem cobrar juros superiores a 12% ao ano. Uma empresa que vem cuidando de muitos casos como esse é a Associação dos Direitos Financeiros do Consumidor (Pró-Consumer). A Associação revela que a maioria dos processos chega ao fim com a decisão do juiz de que a dívida do cartão de crédito seja recalculada com juros de 12% ao ano (1% ao mês), multa de 2% em caso de atraso no pagamento e correção monetária por um índice de preços, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Muitas vezes, além de não dever mais nada, o consumidor tem direito à devolução do que pagou a mais. Isso porque as administradoras estão cobrando juros mensais em torno de 11% ao mês para o crédito rotativo - quando o cliente paga uma parte da dívida e rola o restante para os meses seguintes. O resultado é o pagamento de juros anuais em torno de 249,85%. A Associação explica que os processos devem ser encaminhados à Justiça não apenas pedindo a inconstitucionalidade dos juros superiores a 12% ao ano, mas também recorrendo ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Código considera abusiva qualquer cláusula contratual que se mostre excessivamente favorável ao credor em detrimento do consumidor.