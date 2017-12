Juro do cheque especial é o menor desde 95, aponta Procon A taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras no País para o cheque especial atingiu o menor patamar desde janeiro de 1995, segundo levantamento divulgado hoje pela Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo. Em dezembro, os juros bancários caíram de 8,29% ao mês para 8,20% em novembro - o que representa uma queda de 0,09 ponto porcentual. Dos 11 bancos pesquisados, o Procon-SP verificou que em três deles a taxa média cobrada nesta linha de crédito apresentou recuo. Em dezembro, a Nossa Caixa alterou os juros mensais de 8,20% para 7,95%. No Banco Real, a taxa de juros passou de 8,40% em novembro para 8,25% neste mês. Já a Caixa Econômica Federal reduziu os juros do cheque especial de 7,61% para 7,49% ao mês. O levantamento aponta que o juro mensal médio pago pelos clientes para empréstimo pessoal nos bancos em dezembro ficou inferior (5,41% ao mês) ao registrado em novembro (5,49%). A Nossa Caixa alterou os juros de 4,30% para 4,10% ao mês. O HSBC baixou sua taxa mensal de 4,53% para 4,40%. No Bradesco, Unibanco e BCN, os juros passaram de 5,80% para 5,69% ao mês.