Juro do crédito atinge a menor taxa desde 1995, aponta Anefac

Com a oitava queda consecutiva, os juros das operações de crédito atingiram em setembro uma taxa média de 7,01% ao mês, a mais baixa desde 1995, aponta pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), divulgada nesta quinta-feira, 15.

Veja também:

Bradesco espera crescimento do crédito de 15% em 12 meses

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o estudo, das seis linhas de crédito pesquisadas somente o cartão de crédito manteve inalterada suas taxas de juros, sendo que as demais linhas de crédito tiveram suas taxas de juros reduzidas no mês. A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução de 0,07 ponto porcentual no mês (1,78 ponto porcentual no ano) correspondente a uma redução de 0,99% no mês (1,40% em doze meses) passando a mesma de 7,08% ao mês (127,25% ao ano) em agosto de 2009 para 7,01% ao mês (125,47% ao ano).

"Estas reduções podem ser atribuídas à melhora no cenário econômico e maior competição no sistema financeiro", comenta o coordenador da pesquisa e vice-presidente da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira.

Pessoa Jurídica

A pesquisa detectou redução em todas as linhas de crédito para pessoa jurídica. Segundo a Anefac, a taxa de juros média geral para as empresas apresentou uma redução de 0,09 ponto porcentual no mês (1,65 ponto porcentual em doze meses) correspondestes a uma redução de 2,26% no mês (2,76% em doze meses) passando a mesma de 3,98% ao mês (59,73% ao ano) em agosto/2009 para 3,89% ao mês (58,08% ao ano) em setembro/2009 sendo esta a menor taxa de juros média desde março/2001.