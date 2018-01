Juro do DI de julho na BM&F cai abaixo dos 15% A taxa de juros do DI de julho caiu nesta manhã abaixo de 15% pela primeira vez desde que é negociado, ficando em 14,98%. Isso mostra a firmeza das apostas do mercado em mais um corte da Selic na reunião marcada para o dia 14 de fevereiro. Mas hoje é também o primeiro dia em que o DI de julho está perdendo em liquidez para o contrato de outubro. Perto das 13h, pouco mais de 11 mil contratos de julho tinham sido negociados, contra mais de 35 mil com vencimento em outubro. A taxa do DI de outubro era de 15,12%, comparada a 15,15%, ontem. A disposição dos investidores em manter a trajetória de queda dos juros se apoia, principalmente, numa variável que se resolve hoje: a definição da nova taxa dos Fed Funds. A perspectiva do mercado internacional é de que a taxa será cortada em mais 0,5 ponto porcentual, saindo dos atuais 6,0% para 5,5%. A avaliação do mercado é de que o corte nos EUA deixa o Copom ainda mais confortável para reduzir a Selic, que está em 15,25%. Alguns economistas de bancos apontaram nos últimos dias, porém, a necessidade de o Copom avaliar o impacto das últimas quedas da Selic na atividade econômica. Eles temem uma forte aceleração da economia que se traduza mais posteriormente em alta de preços. Mas, para a maioria dos analistas de mercado, enquanto a inflação estiver sob controle, como mostram os índices, e o governo conseguir financiar o déficit comercial, não há porque pensar em esfriar a atividade econômica. "A balança incomoda, mas tem que ser resolvida com outras medidas, como o incentivo às exportações de médios e pequenos empresários", diz o gerente de derivativos do Lloyds TSB, Maurício Zanella.