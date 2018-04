Juro do empréstimo pessoal é menor desde dezembro de 2007

Os juros do crédito para a pessoa física caíram pelo sétimo mês consecutivo em julho, segundo pesquisa da Fundação Procon-SP divulgada nesta quinta-feira, 16. Os dados mostram que a taxa do empréstimo pessoal passou para 5,3% ao mês, a menor desde dezembro de 2007. O pico da taxa, que estava em 5,52% no mês passado, foi registrado em dezembro do ano passado, em 6,25%.

No cheque especial a taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,83% ao mês, um decréscimo de 0,04 ponto porcentual na comparação com junho. O resultado mostra um retorno da taxa média ao patamar de julho do ano passado.

Segundo o Procon-SP, dos dez bancos pesquisados, sete reduziram suas taxas no empréstimo pessoal, sendo que a maior queda foi de 0,91 ponto porcentual. Seis bancos reduziram suas taxas no cheque especial e as quedas não excederam 0,08 ponto porcentual. As dez instituições financeiras pesquisadas foram Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander e Unibanco.

A Fundação alerta que, apesar da queda nas taxas de juros, "o consumidor deve ficar sempre atento às suas reais necessidades". "Toda contratação deve ser precedida de uma cuidadosa avaliação, lembrando que o custo de um empréstimo pode comprometer seriamente o orçamento da família", afirma.