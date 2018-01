Juro do rotativo do cartão de crédito sobe para 431,4% ao ano

SÃO PAULO - O juro do rotativo do cartão de crédito, que é a taxa mais alta entre todas as avaliadas pelo BC, atingiu a marca de 431,4% ao ano em dezembro, ante 415,3% de novembro, uma elevação de 16,1 pontos porcentuais na margem. No acumulado do ano passado, o incremento dos juros nesse segmento foi de 99,8 pontos porcentuais.

Já no caso do cheque especial, a taxa foi de 284,9% em novembro para 287,0% no mês passado, a taxa mais elevada desde 1995. Ao longo de 2015, as taxas cobradas por essa linha de crédito subiram 86 pontos porcentuais, já que em dezembro de 2014 o juro médio dessa modalidade estava em 201% ao ano.

Tulio Maciel, chefe do Departamento Econômico do BC, ponderou que, no período de dezembro, quando os trabalhadores recebem o décimo terceiro salário, o saldo devedor dessa linha recua, e as pessoas saem do cheque especial. "Infelizmente ao longo do ano as pessoas voltam a usar essa linha", comentou.

Para o crédito pessoal, a taxa total caiu de 51% em novembro para 50,3% em dezembro. No caso de consignado, a taxa passou de 28,4% para 28,8% de um mês para o outro e, nas demais linhas, de 120,4% para 117,6%.

No caso de aquisição de veículos para pessoas físicas, os juros passaram de 26,2% para 26% de novembro para dezembro.

A taxa média de juros no crédito total, que também inclui as operações direcionadas, caiu de 30,4% em novembro para 29,8% em dezembro.