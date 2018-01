Juro do T-bond cai com corte do Fed Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com correspondente queda nos juros. O mercado de Treasuries foi beneficiado pela decisão do Federal Reserve, de reduzir as taxas de juro de curto prazo em 50 pontos-base. Embora a decisão fosse amplamente esperada, a declaração do Fed, de que "os riscos pesam principalmente na direção de condições que podem gerar fraqueza econômica", permitiu que os preços dos Treasuries subissem ainda mais. "A boa notícia de hoje é que Alan Greenspan e o Fed estão levando em conta todos os sinais de desaceleração econômica e estão dispostos a tomar decisões rápidas, que ajudarão a restaurar a confiança na economia", comentou o economista-chefe da Swiss Re, Kurt Karl. Participantes do mercado disseram à Dow Jones que os preços dos Treasuries não deverão continuar a subir como nas últimas semanas, porque o afrouxamento da política monetária do Fed já estava embutida nos preços. Na altura do fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,524%; a mínima do dia foi em 5,519% e a máxima em 5,589%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,132%, com mínima em 5,128% e máxima em 5,214%.