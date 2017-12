Juro do T-bond sobe com leilões e alta de ações Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram, com correspondente alta nos juros, em dia de pouca atividade no mercado. No fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,525%. O das T-notes de 10 anos estava em 5,197%. Traders ouvidos pela Dow Jones atribuíram o recuo nos preços dos Treasuries à oferta de novos títulos no mercado. O Tesouro norte-americano vendeu US$ 11 bi em notes de 10 anos, num dos leilões primários de refinanciamento deste trimestre; ontem haviam sido leiloados US$ 11 bi em notes de 5 anos. A série se encerra amanhã, com o leilão de US$ 10 bi em bônus de 30 anos. Outro fator para a fraqueza dos Treasuries no final do dia foi a recuperação parcial do mercado de ações, que havia operado a maior parte do pregão em queda forte. A recuperação das bolsas reduziu a demanda por Treasuries por investidores em busca de "refúgio seguro".