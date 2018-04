Juro dos bancos para pessoa física é o menor desde 1994 A taxa de juros cobradas pelos bancos para as pessoas físicas, o juro médio recuou 0,9 ponto percentual em março, para 49,9% ao ano em março, atingindo o menor valor da série histórica iniciada em julho de 1994. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 26, pelo Banco Central, a taxa média de juros caiu 0,8 ponto percentual em março, para 38,5% ao ano, e 7,2 pontos porcentuais nos últimos 12 meses, atingindo o menor valor da série histórica iniciada em junho de 2000. Para as empresas, a queda foi de 0,6 ponto, para 25,4% ao ano. O spread, que mede a diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada dos clientes, passou para 26,5%, uma queda de 0,7 ponto percentual frente ao mês anterior. Em 12 meses, a redução acumulada no spread médio foi de apenas 3,5 pontos porcentuais. O maior corte nos spreads ocorreu nos empréstimos para pessoa física, 5,8 pontos porcentuais em 12 meses, atingindo em março 38%. No segmento pessoa jurídica, a redução no spread em 12 meses foi de somente 1,1 ponto porcentual, chegando em março a 13,4% ao ano. Crédito As operações de crédito oferecidas pelo sistema financeiro aumentaram 1,3% em março, para R$ 757,1 bilhões, volume que corresponde a 31,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Em fevereiro, essas operações - que incluem recursos livres (em que os bancos têm liberdade para emprestar) e direcionados (como crédito rural e habitacional) - correspondiam a 31,1% do PIB. Desse volume, R$ 237,212 foram de recursos direcionados, que ficaram estáveis ante fevereiro, e o restante, R$ 519,903 bilhões, de recursos livres, que subiram 1,9%. No primeiro trimestre, o volume de crédito subiu 3,3%, em relação à posição de dezembro do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em março, a variação no estoque de empréstimos do sistema financeiro foi positiva em 21%. Inadimplência A inadimplência do crédito livre teve ligeira queda de 0,1 ponto porcentual em março, ante fevereiro, ficando em 4,9% do total de operações. Em 12 meses, no entanto, a inadimplência subiu 0,3 ponto porcentual. A falta de pagamento nas operações com pessoa física ficou em 7,1% em março, ante 7,3% no mês anterior e em março de 2006. Já no lado das empresas, houve aumento na inadimplência de 0,6 pontos porcentuais em 12 meses, mas estabilidade nos 2,8% de não pagamentos verificados em março na comparação com fevereiro. Base monetária A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) teve em março uma contração de 2,6% na média dos saldos diários. Com a variação, o saldo da base monetária caiu dos R$ 111,951 bilhões de fevereiro para R$ 109,023 bilhões. Apesar da queda, a base monetária ainda acumula uma expansão de 20,5% no período de 12 meses até março. O resultado de março deixou o saldo da base dentro da faixa de variação fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este agregado monetário no primeiro trimestre do ano entre R$ 86,9 bilhões e R$ 117,5 bilhões. Na ponta (final de período), a base monetária teve expansão de 2% em março. Com isso, o saldo da base aumentou dos R$ 105,137 bilhões de fevereiro para R$ 107,236 bilhões. Em 12 meses até março, a base monetária em final de período está com uma expansão acumulada de 20,8%. Revisão O Departamento Econômico do Banco Central (BC) revisou a série histórica da participação do crédito no Produto Interno Bruto (PIB). A revisão foi motivada pela própria mudança na metodologia do cálculo do PIB usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos dados revistos, a participação do crédito no PIB ao final do ano passado caiu de 34,3% para 30,8%. Para fevereiro último, o crédito em relação ao PIB foi reduzido de 34,6% para 31,1%. Em março passado, a participação do crédito no PIB estava em 31,3%. Matéria alterada às 15h51 para acréscimo de informações