Juro dos EUA sobem para 6,5% ao ano O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juro básica de 6,0% para 6,5% ao ano. Esta alta já era esperada pelo mercado, por conta do aquecimento da economia norte-americana, que tem dado sinais de alta para a inflação. O FED já havia dado desde junho do ano passado aumento de 1,25 ponto percentual na taxa de juro, em degraus de 0,25 ponto percentual. A alta de hoje, de 0,5 ponto percentual, mostra a preocupação do FED em conseguir frear mais rapidamente a economia, evitando assim pressões inflacionárias. O comunicado do FED deixa margens para esperar um novo aumento de juros até o final do ano. Alguns analistas já esperam que a taxa básica suba para 7,5% ao ano nos próximos meses. Veja ainda hoje como os mercados financeiros estão recebendo a nova taxa de juros dos Estados Unidos.