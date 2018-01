Juro EUA é destaque hoje Finalmente chegou o dia 16 de maio. Dia da reunião do Federal Reserve - banco central norte-americano, FED - que vai informar o novo nível de juros dos Estados Unidos. Investidores e analistas do mundo inteiro estão aguardando este número para definir onde colocar o dinheiro. O foco nos juros norte-americanos tem um motivo. O FED vem sinalizando preocupação com o nível de aquecimento da economia dos Estados Unidos, que vem pressionando a inflação. Como responsável por guardar o poder do dólar, o FED vem aumentando os juros desde junho do ano passado, num aumento de 1,25 ponto percentual, que levou o juro para os atuais 6,0% ao ano. Acontece que apesar destes aumentos, a economia continua aquecida. Foram estes sinais de aquecimento que levaram o mercado a mudar suas expectativas, de uma alta dos juros de 0,25 ponto percentual para 0,5 ponto percentual. E esta mudança de expectativa provocou sérias oscilações de preços em ativos financeiros de todo o mundo, sejam moedas, juros ou bolsas de valores. Fim da incerteza? Não, a incerteza não acabou. Hoje sai o novo nível de juro. Será 6,25% ao ano, na hipótese otimista, de um pequeno número de analistas, ou de 6,5% ao ano, de acordo com o consenso de mercado. Mas esta é apenas uma taxa. Feita esta definição, o primeiro passo será um ajuste do mercado, caso o juro fique num patamar abaixo de 6,5% ao ano. Como a maioria do mercado esperava taxa maior, uma taxa menor vai exigir alguns ajustes. Na segunda etapa, as expectativas internacionais vão migrar para a definição dos próximos aumentos de juros nos Estados Unidos, até o final do ano. De fato, alguns analistas que já consideram fechado o aumento para 6,5% ao ano, começam a discutir quanto a taxa sobe nos próximos meses. No mercado interno, o centro das atenções será o juro básico da Selic. No próximo dia 24 será a vez do Copom - Comitê de Política Monetária - definir se mantém, aumenta ou diminui os juros brasileiros, hoje na casa de 18,5% ao ano. O nível de juros nos Estados Unidos e o comportamento dos investidores - principalmente com relação à saída de dinheiro do País e pressão sobre a cotação do dólar - vão pesar muito neste novo patamar de juros brasileiros. Brasil estará de olho no preço do dólar Importante lembrar que teoricamente o juro no Brasil depende de como a inflação está se comportando. E a inflação tem dado muitos sinais de controle e queda sustentada, de forma que as taxas poderiam ser reduzidas. No entanto, o governo tem decidido o futuro dos juros também em função de variáveis externas, como o impacto que juros mais altos lá fora podem causar nos ativos financeiros no Brasil, especialmente o dólar. Havendo pressão de alta no dólar, mesmo que a inflação agora esteja mais controlada, o governo deve ser conservador e manter os juros elevados, adiando a retomada da queda gradual das taxas. Isso porque uma alta do dólar também acabaria chegando como alta dos preços, via produtos importados e preços mais caros dos produtos exportáveis, por conta da comparação entre preços obtidos na venda externa, a um dólar mais caro, e preços obtidos no venda interna. Por isso, a decisão do Copom na próxima quarta-feira vai indicar também o que o governo brasileiro espera para o comportamento do dólar nas próximas semanas. Se houver medo de alta mais forte do dólar, o juro Selic não cai. Veja no link abaixo como foi o dia ontem no mercado financeiro.