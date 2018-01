Juro máximo de 2,9% em empréstimo consignado já está em vigor O juro máximo de 2,9% ao mês para empréstimos com desconto em folha para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já está valendo. O INSS publicou hoje, no Diário Oficial, a instrução normativa estabelecendo o teto, estabelecido ontem pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). O teto vale para as novas operações. De acordo com o INSS, o limite de 2,9% deve ser observado pelos bancos em todas as modalidades e prazos do crédito consignado. O teto vale, inclusive, para os juros cobrados no cartão de crédito, que terá novas operações liberadas até o fim deste mês. As novas operações com cartão foram suspensas no fim do ano passado para análise do nível de endividamento dos segurados pelo CNPS. O limite da taxa de juros foi mais uma imposição do CNPS aos bancos conveniados. Antes, o Conselho já tinha decidido pelo prazo máximo de 36 meses para o empréstimo e pelo fim da contratação do financiamento por telefone. Mais recentemente, o CNPS proibiu a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (Tac), o que também contribuirá para que os segurados tenham um custo menor com o empréstimo. A Previdência Social informa, tão logo os bancos forneçam as novas taxas dos empréstimos, elas serão disponibilizadas via internet (www.previdenciasocial.gov.br). Desde maio de 2004, quando começou o crédito consignado, 5,4 milhões de aposentados e pensionistas recorreram ao financiamento com desconto em folha, muitos deles com o objetivo de quitar outros tipos de crédito, mais caros. Os recursos emprestados via crédito consignado alcançam R$ 13,7 bilhões.