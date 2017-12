Juro médio das operações de crédito sobe em agosto, apura BC A taxa média de juros dos empréstimos bancários com recursos livres de direcionamento obrigatório aumentou 0,3 ponto porcentual em agosto e subiu dos 48,8% de julho para 49,1% ao ano, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Em contrapartida, os juros nos empréstimos às pessoas físicas recuaram 0,1 ponto porcentual e oscilaram de 64,5% para 64,4% ao ano. Nas operações com pessoas jurídicas, os juros aumentaram 0,2 ponto porcentual e foram elevados de 33% para 33,2% ao ano. Volume de crédito As operações de crédito tiveram em agosto um incremento de 1,5% e subiram dos R$ 533,017 bilhões de julho para R$ 541,217 bilhões, de acordo com a apuração do BC. A taxa de crescimento é a mesma de julho e o aumento dos empréstimos bancários acumulado no ano alcançou a marca dos 11,6%. A proporção do crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) avançou no mês passado em relação a julho de 28,3% para 28,7%. Em agosto do ano passado, os empréstimos bancários estavam em 25,4% do PIB. No mês passado, as operações de leasing aumentaram 3,6% e o crédito às pessoas físicas avançaram 3,4%. Os repasses do BNDES, de acordo com os dados do BC, teve alta de 3,1% em agosto. Veja aqui as taxas de juros ao consumidor verificadas na pesquisa mensal do Procon.