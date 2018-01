Juro médio de cheque especial chega a 160,9% A taxa de juros do cheque especial atingiu em novembro a média de 160,9% ao ano, de acordo com os dados divulgados há pouco pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Essa é a maior taxa registrada na série divulgada pelo Depec, que vai de janeiro de 2001 até novembro de 2002. Houve aumento nas taxas de juros cobradas em todos os tipos de operação de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. A maior alta registrada foi nos juros cobrados nas operações de crédito pessoal, que passaram de 88,8% ao ano, em outubro, para 93,3% em novembro. Os juros para financiamento de compra de veículos subiram de 53% para 54,9% no mesmo período. No caso das empresas, a maior alta foi registrada nas operações de conta garantida. A taxa média cobrada neste tipo de operação passou de 63,7% ao ano em outubro, para 67,6% em novembro, alta de 3,9 pontos porcentuais. Outro aumento de juros importante para as pessoas jurídicas foi nas operações de capital de giro, que passaram de 38,9% para 42,7% neste período.