Juro médio do cheque especial sobe 1,6 ponto ao ano em fevereiro A operação de crédito mais cara do mercado, o cheque especial, registrou uma elevação de 1,6 ponto porcentual na taxa média de juros cobrada pelos bancos no mês passado. De acordo com os dados apurados pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, o juros médio cobrados pelos bancos no uso do cheque especial ficou em 173,1% ao ano em fevereiro, ante 171,5% registrado em janeiro. Nas operações de crédito pessoal, a taxa média de juros passou de 85,3% para 98,9% no período. Nas operações de crédito destinadas à aquisição de bens, o Depec apurou uma certa estabilidade nas taxas praticadas pelo mercado. Nos financiamentos destinados, por exemplo, à compra de veículos, a taxa média de juros ficou em 53,2% ao ano, ante 53,9% em janeiro. Pelo lado das empresas, a operação mais cara em fevereiro foi a de crédito para contas garantidas. Nessas operações, os bancos cobraram, em média, 77,5% de juros ao ano, durante o mês de fevereiro. Em janeiro, essa taxa média estava em 77,2%. Contas garantidas são aquelas em que o banco oferece um crédito à empresa vinculado à conta bancária do cliente. Determinado limite de recursos é colocado à disposição do correntista para utilização de acordo com sua conveniência. O maior aumento registrado nos juros cobrados das empresas foi nas operações de hot money - empréstimo de curtíssimo prazo. Em janeiro, a taxa média de juros cobrada pelos bancos nesse tipo de operação era de 52,1% ao ano, passando para 62,1% em fevereiro, um salto de 10 pontos porcentuais. A característica principal das operações de hot money é o curto prazo do empréstimo. Em média, o prazo máximo dessas operações é de 29 dias.