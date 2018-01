Juro menor e chance de recessão nos EUA aceleram emissões em janeiro A redução nas taxas de juros norte-americanas pelo Federal Reserve (Fed) e o temor de que a economia dos Estados Unidos caminhe para uma recessão provocaram uma corrida em janeiro dos emissores soberanos e privados de países emergentes para levantar recursos no mercado internacional. Depois de passar o quarto trimestre de 2000 praticamente fechado, o mercado de dívida de emergentes já acumulou neste mês, até a sexta-feira passada, emissões no valor de US$ 7,2 bi. Foram cinco lançamentos de emissores soberanos, sendo que dois apenas do Brasil. Os emissores privados foram responsáveis por 13 captações. Houve um lançamento de um governo local (a Província de Buenos Aires), um de um organismo supranacional (a Corporacion Andina de Fomento), e dois lançamentos de bancos públicos, entre eles o Banco do Brasil. Volume de emissões - Os analistas de renda fixa em Wall Street estimam que, somando também a operação de "swap" de bônus da Argentina, o volume de emissões de emergentes em janeiro poderá superar US$ 8 bi. A co-diretora de pesquisa para mercados emergentes do J.P. Morgan, Joyce Chang, lembra em janeiro do ano passado o nível de emissões de bônus de mercados emergentes atingiu US$ 8,9 bi. Ou seja, o mercado de dívida de emergentes em 2001 começou com o mesmo ritmo forte do início do ano passado. O primeiro trimestre de 2000, segundo ela, registrou o recorde histórico de volume emitido de US$ 37 bi ? quase a metade do que foi captado em todo o ano de 2000. Segundo ela, o mercado de dívida de países emergentes deverá manter neste ano uma taxa de retorno média de 15% ao ano apresentada em 2000. Essa perspectiva de retorno tem atraído um maior número de investidores para o mercado de dívida de emergentes. "Isso em grande parte porque as condições globais permanecem favoráveis, em grande parte pela queda nas taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos", explicou Chang à Agência Estado. Merril Lynch - Na opinião do estrategista senior de renda fixa para mercados emergentes da Merrill Lynch, Pablo Goldberg, os países estão preocupados com o futuro da economia global, em especial dos Estados Unidos. "Muitos emissores estão preocupados com a possibilidade de um ´hard landing´ da economia norte-americana, o que poderia diminuir o apetite dos investidores para mercados emergentes", disse Goldberg à Agência Estado. Segundo ele, os países estão antecipandos suas emissões como uma forma de seguro. No último trimestre do ano passado, explicou Goldberg, os países não conseguiram fazer o pré-financiamento para este ano devido às condições desfavoráveis, entre elas a crise na Argentina (que acabou afetando a ida do Brasil ao mercado de capitais) e a turbulência nas bolsas de valores nos Estados Unidos. "Essas emissões que foram ao mercado neste mês estão atendendo a uma demanda reprimida dos investidores no quarto trimestre do ano passado", acrescentou o estrategista da Merrill Lynch. "Vamos ver também as emissões de países menores, como Estônia, Lituânia e Polônia, que devem acessar o mercado de euros", disse. Porzecanski - Para o diretor de pesquisa de mercados emergentes e de estratégia de renda fixa do banco ABN-Amro, Arturo Porzecanski, o ritmo forte de emissões em janeiro de países emergentes deverá continuar durante todo este trimestre. Segundo ele, todas pressões observadas no mercado de dívida de emergentes no ano passado deixaram de existir no início deste ano. "Petróleo deixou de subir e a Argentina conseguiu o pacote financeiro", afirmou Porzecanski à Agência Estado. "E com a queda nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o interesse dos investidores pelos papéis de emergentes aumentou", disse. Segundo Porzecanksi, o mercado deverá observar nas próximas semanas a emissão de títulos por nações pequenas do Leste Europeu. Para ele, o Brasil deverá voltar ao mercado e aproveitar condições favoráveis, antecipando um eventual mais difícil de "hard landing". "Mas o Brasil vai ser um dos países que mais se beneficiarão com a queda dos juros nos Estados Unidos", acrescentou. JP Morgan - Segundo a co-diretora de pesquisa para mercados emergentes do J.P. Morgan, Joyce Chang, o Brasil deverá emitir bônus no mercado internacional num valor maior do que precisa neste ano já para fazer um colchão de liquidez para 2002, ano das eleições presidenciais. Segundo ela, alguns dos maiores tomadores, como o Brasil e o México, praticamente já atingiram suas necessidades de financiamento para este ano e agora podem se dar ao luxo de ir a mercado para fazer o pré-financiamento para 2002. "O Brasil tem dito que precisará emitir cerca de US$ 5 bi a US$ 7 bi, mas os brasileiros não precisam de todo este volume", disse. Para Chang, o Brasil tentará emitir o máximo de recursos que puder enquanto as condições de mercado estiverem favoráveis. "O Brasil tentará criar um colchão de liquidez para 2002, que será um ano de eleições presidenciais, o que poderá tornar mais difícil fazer emissões", afirmou. Para ele, enquanto o Fed continuar reduzindo as taxas de juros norte-americanas, os países emergentes continuarão tendo sucesso em lançar novos bônus neste ano. Ela admitiu, no entanto, que é mais fácil, neste momento, os emissores soberanos levantarem recursos do que os emissores do setor privado. EmissorPaísDataValor/mil US$ República Federativa do BrasilBRA 03 1.500.000 Seacon Development Ltd. TAI0315.034 Seacon Development Ltd. TAI0312.721 SK Corp.COR03157.978 Pohan Iron & Steel Ltd.COR05236.967 Kohap Ltd. COR052.370 Shinsegae Department StoreCOR05118.483 Hyndai Merchant MarineCOR 0578.989 Korea Storage Battery COR 087.899 Hanwha Chemical Corp COR 08 23.697 SK EvertecCOR 0823.697 Estados Unidos Mexicanos MEX 081.500.000 Província de Buenos AiresARG09285.497 República da Colômbia COL09380.662 República Federativa do Brasil BRA09951.656 Corporacion Andina de Fomento VEN10300.000 República da RomêniaROM 16 142.315 Banco do Brasil BRA16 100.000 Banco HipotecarioARG17142.315 Telefonos de MexicoMEX231.000.000 AS HansapankEST*2665.457 LIR Energy Ltd CIC**26 150.000 Total7.195.736 *Estônia **Ilhas Cayman FONTE: ABN-Amro