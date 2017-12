Juro norte-americano permanece em 1% ao ano O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) manteve inalterada a taxa de juros dos Estados Unidos em 1% ao ano. De acordo com comunicado divulgado ao final da reunião, as taxas podem permanecer baixas por ?período considerável?. Isso porque o Comitê ainda vê risco de deflação nos Estados Unidos. A íntegra em inglês do comunicado está no site do Fed (www.federalreserve.gov) e, entre outras informações, destaca que a ?evidência acumulada ao longo do período entre reuniões confirma que os gastos estão se firmando e que o mercado de mão-de-obra parece estar se estabilizando. O poder de estabelecer preços e as altas núcleo dos preços ao consumidor continuam limitados. O Comitê percebe que os riscos para cima e para baixo diante de um crescimento sustentado nos próximos trimestres estão, de um modo geral, iguais. Em contraste, a probabilidade, embora pequena, de uma queda indesejada da inflação excede a de uma elevação da inflação a partir de um nível já baixo?.