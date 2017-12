Juro norte-americano sobe para 2,50% ao ano O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) decidiu hoje elevar a taxa de juro norte-americana em 0,25 ponto porcentual para 2,50% ao ano. De acordo com nota emitida ao final da reunião, "o Comitê acredita que, mesmo depois dessa medida, a posição da política monetária continua acomodatícia e, aliada ao robusto crescimento da produtividade, está proporcionando um apoio contínuo à atividade econômica". A nota diz ainda que a produção está crescendo em um ritmo moderado, apesar da alta dos preços da energia. Além disso, as condições do mercado de mão-de-obra continuam a melhorar gradualmente. A inflação e as expectativas de inflação no longo prazo continuam bem contidas, destaca ainda a nota. O documento do banco central norte-americano informa também que o Comitê vai reagir a mudanças nas perspectivas econômicas como for necessário para cumprir sua obrigação de manter a estabilidade dos preços.