Juro nos Estados Unidos permanece estável em 5,25% O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) decidiu nesta quarta-feira manter os juros norte-americanos no patamar de 5,25% ao ano. De acordo com comunicado da instituição, o crescimento desacelerou, influenciado, principalmente, pela queda no ritmo do mercado imobiliário. A expectativa, de acordo com documento divulgado ao final da reunião do Fed, é de que a economia vá se expandir a um ritmo moderado. A instituição também demonstrou estar menos preocupada com o comportamento da inflação, mas não abandonou a idéia de que há risco de pressão de alta dos preços. De acordo com o Fed, as próximas decisões sobre as taxas de juros vão depender do ritmo da economia e da evolução dos índices de inflação. Dez membros do comitê do Fed decidiram pela manutenção do juros e apenas um votou pelo aumento da taxa em 0,25 ponto porcentual. A íntegra em inglês do comunicado do Fed está disponível no site da instituição.