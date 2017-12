Juro nos Estados Unidos sobe de 2% para 2,25% ao ano O banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve) decidiu hoje elevar a taxa de juros do país em 0,25 ponto porcentual - de 2% para 2,25% ao ano. Os integrantes do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano decidiram pela alta dos juros de forma unânime. O comunicado divulgado após a reunião destaca que "a produção parece estar crescendo a um ritmo moderado, apesar da elevação anterior dos preços da energia, e as condições do mercado de mão-de-obra continuam a melhorar gradualmente. A inflação e as expectativas de inflação para o longo prazo continuam bem contidas". O Comitê reforça que a inflação deve permanecer baixa, mas destaca que agirá diante de qualquer mudança neste cenário.