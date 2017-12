Juro para consumidor atinge 2º patamar mais alto do ano Os juros bancários subiram em novembro, acompanhando a alta da Selic, a taxa básica de juros da economia, que passou de 16,75% para 17,25% ao ano no mês passado. De acordo com os números apurados pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a taxa média de juros para pessoa física passou de 7,69% ao mês em outubro para 7,82% no mês passado. Trata-se do patamar mais alto do ano desde fevereiro. Nas linhas voltadas para pessoa física, as altas mais fortes aconteceram no segmento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Nos bancos, o juro passou de 3,63% ao mês verificado em outubro para 3,82% ao mês em novembro. Esta é a taxa mais alta desde agosto de 2003. Outra alta forte dos juros aconteceu no empréstimo pessoal realizado pelos bancos. A taxa passou de 5,95% para 6,34% ao mês. Para pessoa jurídica, a taxa média de juros passou de 4,42% ao mês para 4,48%, sendo este o juro mais elevado desde agosto de 2004. A alta mais forte aconteceu na linha de Desconto de Duplicata, em que os juros passaram de 3,90% ao mês para 4,03%. Clique aqui para ver a pesquisa completa da Anefac.