Juro para pessoa física recua para menor nível desde 1995

A taxa de juros de operações de crédito voltou a ser reduzida em novembro, aponta uma pesquisa da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) divulgada nesta quarta-feira, 16. A taxa média para pessoa física apresentou uma redução de 0,07 ponto porcentual no mês, passando para em para 6,96% ao mês, o menor juro desde o início da pesquisa, em janeiro de 1995.

No ano, houve queda 1,77 ponto percentual no ano. O juro anual a pessoa física é de 125,98% ao ano. "Estas reduções podem ser atribuídas ao bom momento que passa a economia brasileira, à maior competição do sistema financeiro e a expectativa da redução da inadimplência com a retomada do crescimento do emprego e da renda", comenta o coordenador da pesquisa e vice-presidente da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, por meio de comunicado.

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,16 ponto porcentual no mês (2,90 pontos percentuais em doze meses). O juro passou para 3,75% ao mês (55,55% ao ano) em novembro.

Selic

A pesquisa também aponta que, considerando todas as quedas e elevações da taxa básica de juros (Selic), houve uma redução da Selic de 5 pontos porcentuais, de 13,75% ao ano em dezembro de 2008 para 8,75% ao ano em novembro de 2009.

Neste período, a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma redução de 13,70 pontos percentuais, de 137,91% ao ano no fim de 2008 para 124,21% ao ano em novembro de 2009. Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma redução de 11,14 pontos porcentuais, de 66,69% ao ano em dezembro de 2008 para 55,55% ao ano em novembro de 2009.