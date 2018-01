Juro pode cair ainda neste ano, diz Palocci O Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse, em entrevista a Dow Jones, que os últimos indicadores dão motivos de ânimo em relação a direção das taxas de juro e inflação no Brasil. "Os indicadores mostram que a inflação está começando a ceder. Isso indica que, no futuro, o Banco Central será capaz de retomar uma redução nas taxas de juro e abrir espaço para mais crescimento", disse Palocci. Quando questionado sobre quando as taxas de juro no Brasil poderão começar a cair, Palocci deu uma previsão cautelosa, de que isso ocorreria antes do final do ano. "Eu penso que isso (corte do juro) acontecerá este ano, mas temos de seguir a evolução da inflação", disse. Hoje, o IBGE informou que a inflação medida pelo IPC caiu para 0,49% em maio, de 0,87% em abril. Esse resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que espera uma taxa ao redor de 0,52%, e trouxe a taxa de inflação anual para 3,18%. As informações são da Dow Jones.