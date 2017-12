Juro precisa cair 8 pontos para comércio crescer A trajetória de redução da taxa básica de juros deve ser intensificada até o final do ano para que em 2004 o País volte a registrar crescimento Segundo cálculos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), a Selic deveria cair mais 8 pontos até dezembro para o comércio crescer entre 3% e 4% em 2004. Segundo a entidade, as mudanças na taxa Selic demoram em média 8 a 10 meses para repercutir nas vendas no varejo. A redução decidida hoje, estima a entidade, deve proporcionar um crescimento de 1 ponto nos resultados do comércio apenas em maio do ano que vem.