Juro real de 6% a 8% é essencial para crescer, avalia Dirceu Na avaliação do ministro da Casa Civil, José Dirceu, um dos grandes entraves para o desenvolvimento no Brasil é o forte endividamento interno e externo. Segundo ele, mesmo considerando que a taxa de juros real da economia ? juro nominal descontada a inflação ? está hoje em 9,5% ao ano, este porcentual ainda é alto dado o tamanho do endividamento brasileiro. Para Dirceu, é essencial para o País trazer a taxa de juros real para um patamar entre 6% e 8% ao ano. Isso somado ao processo de reorganização previdenciária e tributária e a definição de marcos regulatórios na área de infra-estrutura permitirão, segundo o ministro, que o País ingresse num processo de crescimento sustentado ao longo dos próximos anos. O ministro afirmou que a taxa de juros nominal deve continuar com tendência de queda. "Os juros ainda devem cair em dezembro porque temos mais uma reunião", disse. Ele destacou também que a retomada dos investimentos em infra-estrutura passará pelas parcerias entre governo e iniciativa privada. "Não estamos pensando em voltar ao passado e fazer o Estado investir como foi nas décadas de 60 e 70. Isso seria um erro", disse. Para Dirceu, os entraves ao desenvolvimento são heranças de várias gerações. "Quero deixar claro que não estou falando que é uma herança do presidente Fernando Henrique Cardoso". A superação desses problemas, na sua avaliação, se dará com a manutenção da unidade partidária que sustenta o governo Lula e com a mobilização da sociedade. Ajuste feito em 2003 teve seu ?preço? Dirceu destacou ainda que o governo Lula conseguiu alcançar uma série de objetivos ao longo de seu primeiro ano de mandato. Ele enfatizou o sucesso obtido pelo governo ao longo de 2003 dado o quadro econômico desenhado ao final de 2002, destacando o combate à inflação e a redução na volatilidade (oscilação) na taxa de câmbio. Ele ressaltou também o processo de reorganização dos bancos federais, em especial do BNDES que, segundo ele, tinha perdido nos últimos anos seu papel de banco de fomento. "Superamos a crise e começamos o processo de reorganização do Estado", disse. Reconheceu, entretanto, que o forte ajuste feito pelo governo em 2003 teve como conseqüência um comprometimento do crescimento econômico do País. "O crescimento econômico não passará de 1% este ano", afirmou.