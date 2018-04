''Juro terá de subir em 2010''

O professor Simão Silber, da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, avalia que o corte da Selic para 8,75% ao ano foi o último em um "bom tempo". Para ele, aliás, o BC terá de subir o juro em 2010, principalmente por causa do risco trazido pela eleição presidencial. "Em 2010, voltaremos para o que chamo de ?Síndrome de Collor?. "Quando chegarmos a maio e estiver mais definido quem estará na frente nas pesquisas, vai ser necessária uma segunda ?Carta ao Povo Brasileiro?." O corte do Copom ficou dentro do esperado. O que esperar daqui para frente? A probabilidade de uma mudança na taxa de juros, daqui para a frente, é mínima. Principalmente porque o impulso monetário demora para fazer efeito na economia. O impacto da queda de hoje (ontem) será sentido no fim do ano ou no início de 2010. Por isso, acredito que o BC manterá a Selic em 8,75% durante um bom tempo. O sr. acredita que o BC terá de subir o juro em 2010? Sim. Em 2010, voltaremos para o que chamo de ?Síndrome de Collor?. Os potenciais candidatos à presidência que estão aí são muito críticos em relação à atuação do BC. Acham que o BC é muito conservador e que dá para fazer o que bem entenderem com as taxas de juros e de câmbio. Isso deve trazer um aumento de risco, e criará uma pressão sobre o BC. Nossa inflação, espantosamente, não cai mais. Ou seja, há uma boa inércia de inflação. Não se pode esquecer, ainda, que 4,5% não é uma inflação trivial. É alta. A terceira razão é que nosso sistema bancário vai bombar crédito, porque saiu ileso da crise e por causa da própria queda da Selic. De quanto seria essa alta da Selic? Iria para algo como 10,5%. Mas precisamos ver como será a interação do mercado financeiro com a mudança política, além de acompanhar a evolução da crise lá fora. O risco político já influencia o juro futuro? Sim. Quando chegarmos a maio do ano que vem, quando estiver mais definido quem estará na frente nas pesquisas, vai ser necessária uma segunda ?Carta ao Povo Brasileiro? (a exemplo do que fez o então candidato Lula em 2002). O juro mais baixo, ao menos por enquanto, não veio para ficar? Não. Há uma questão estrutural a esse respeito: as contas do governo federal estão ruins. Portanto, a rolagem de dívida do governo tende a ficar um pouquinho mais atrapalhada. Isso também coloca pressão em cima da taxa de juros. A maior competitividade da poupança em relação aos fundos DI e de renda fixa preocupa? Ainda dá para empurrar um pouco. Os bancos ainda têm a possibilidade de oferecer produtos competitivos, de forma que não haja migração para a poupança. Algo, aliás, que até agora não aconteceu. No curto prazo, portanto, não preocupa. Como não acredito em mais grandes cortes, não vejo impacto. Com Selic de 8,75%, muita empresa pode competir com o governo. Elas podem emitir dívida de uma forma competitiva. Aí, sim, ficará mais complicado para o governo uma taxa de juros mais baixa. O BC foi muito agressivo nesse ciclo de corte da Selic? Não. O BC teve a percepção adequada e, por isso, se antecipou a muitas coisas. Acho que o BC foi muito competente. Esses cortes do juro serão suficientes para evitar que o PIB fique no zero a zero em 2009? Não. Pelos modelos que temos na universidade, o PIB deve até cair um pouquinho este ano. E 2010? Vemos um crescimento de 3%.